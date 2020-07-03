أكثر من 100 مصاب بفيروس كورونا‬⁩ استفادوا من العلاج باستخدام بلازما الدم

أعلنت وزارة الصحة،‬⁩ بأن هناك أكثر من 100 مصاب بفيروس كورونا‬⁩ استفادوا من العلاج عن طريق استخدام بلازما الدم.

ويعتبر العلاج باستخدام بلازما الدم أحد الحلول الطبية التي يعتمد عليها لعلاج المصابين بفايروس كورونا وأظهرت نتائج مبشرة وتساهم بشكل كبير في عملية الشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة، الأمس، عن تسجيل 3,383 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 197608 حالة حتى الآن.

فيما أعلنت عن تعافي 4,909 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 137669 حالة، كما تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1752 حالة.