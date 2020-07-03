“التعاون الإسلامي” تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 4 طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه السعودية

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لإطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية أربع طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدًا وقوف وتضامن المنظمة التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمل الأمين العام، ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.