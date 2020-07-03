أمانة المدينة تعتمد تنفيذ مشروع الأنفاق السطحية بطريق الأمير عبدالمجيد بحي المغيسلة

اعتمدت أمانة المدينة المنورة، تنفيذ مشروع الإنفاق السطحية بطريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز ” الدائري الأوسط” بحي المغيسلة والذي يهدف إلى تحرير الحركة المرورية بالمنطقة.

وشرعت أمانة المدينة المنورة بتحديد الخدمات والعقارات المعترضة لتنفيذ مشروع الانفاق السطحية، تمهيدًا لبدء الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لتنفيذ الأعمال الميدانية.

ويتكون مشروع الإنفاق السطحية بطريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز “الدائري الأوسط” بحي المغيسلة من إنشاء نفقين الأول بطريق نوفل بن عبدالله بواقع حارتين مروريتين في كل اتجاه، والثاني بطريق مصعب بن الزبير بواقع حارة مرورية في كل اتجاة.

وأوضحت أمانة المنطقة أن طول النفقين يصل إلى 600 متر، حيث سيتم العمل بتنفيذ مشروع النفقين بعد الانتهاء من تحديد الخدمات المعترضة وترحيلها وازالة العقارات التى تقع ضمن نطاق العمل.

وتبلغ قيمة تنفيذ المشروع 15 مليون ريال بمدة عمل متوقعه تصل إلى سنتين، وتأتي هذه الأعمال بهدف الإسهام في انسيابية الحركة المرورية خدمةً للأهالي وزوار المدينة المنورة، وايجاد مداخل و مخارج لمنطقة ساحات انتظار السيارات بطريق قباء و تخفيف الازدحام المروري على طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- إضافة إلى تسهيل الدخول والخروج والحد من الاختناقات المرورية في منطقة المغيسلة القريبة من المسجد النبوي الشريف والتي تقوم أمانة المنطقة بتنفيذ أعمال التطوير وأنسنة الحي.