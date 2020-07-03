مصر تدين إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة تجاه المملكة

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، ما إطلاق الحوثيون أربع طائرات مفخخة دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، وتم اعتراضها وإسقاطها من قبل قوات التحالف العربي.

وأعلنت مصر تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما تؤكد على أن مثل تلك الممارسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد الذي لن يُفضي سوى لتعميق حالة التوتر، ويدفع باليمن الشقيق إلى دائرة مُفرغة قوامها الفوضى ويذهب به بعيدًا عما يفترض أن ينعم به الشعب اليمني من سلام واستقرار.

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ووفقا للبيان، فإن مصر تعيد التأكيد على أهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار، وذلك حتى يتسنى تسوية تلك الأزمة الممتدة وفق مرجعيات الأزمة اليمنية المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.