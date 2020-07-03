السجن 14 عامًا لـ”داعشية” خططت لتفجيرات في لندن

حُكم على بريطانية تنتمي لداعش بالسجن 14 عامًا على الأقل، بتهمة التخطيط لهجوم انتحاري ضد كاتدرائية سانت بول في لندن، وفندق قريب منها.

وأقرت صفية شيخ، بالتهمة المنسوبة إليها في فبراير الماضي، أمام المحكمة الجنائية المركزية في لندن، بـ “الإعداد لشن أعمال إرهابية” ونشر منشورات إرهابية.

وقبض على “صفية”، واسمها الأصلي، ميشيل رامسدين، بعد بحث ومناقشة الإعداد للعملية، وزرع متفجرات مع اثنين من ضباط الشرطة السريين.

وقال القاضي نايجل سويني، الذي أصدر الحكم، إن “صفية” بحثت عدة طرق لتنفيذ هجمات إرهابية في العام الماضي قبل أن تلجأ إلى استخدام أجهزة تفجير عن بعد، ثم بحثت آلية نقل القنبلة إلى الكاتدرائية.