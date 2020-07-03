الفضائح تعود لـ”فيفا” من جديد.. إنفانتينو متهم في مزاعم كسب غير مشروع

عينت سويسرا مدع خاص للنظر في شكاوى جنائية ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، والمدعي العام السويسري مايكل لاوبر، بعد أن عقدا اجتماعات غير موثقة أثناء تحقيق مكتب لاوبر في مزاعم كسب غير مشروع تحيط بالمؤسسة العالمية.

وفي الشهر الماضي أصبح لاوبر، أول مسؤول حكومي منذ تأسيس سويسرا الحديثة عام 1848 يواجه إجراءات عزل بسبب تعامله مع تحقيق يخص كرة القدم.

وأصبح لاوبر تحت التحقيق العام الماضي، بعد عقد 3 اجتماعات خلف أبواب مغلقة مع إنفانتينو تتعلق بالتحقيق في الفساد.

كما طالب مشرعون بمراجعة سلوك إنفانتينو أيضاً خلال التحقيق بعد تسجيل ثلاث شكاوى جنائية ضد الرجلين وآخرين لم يتم الكشف عن هوياتهم.

ونفى إنفانتينو ولاوبر في وقت سابق ارتكاب أي مخالفة.