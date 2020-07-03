بلومبيرج: المملكة تعمل على مشروع ثقافي وسياحي بقيمة 20 مليار دولار في الرياض

أفاد تقرير لوكالة بلومبيرج الأمريكية بأن المملكة العربية السعودية تمضي قدما في مشروع سياحي وثقافي بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الرياض، لإنعاش الاقتصاد وتحريك الاستثمار في ظل وطأة فيروس كورونا على العالم.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن جيري إنزريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير مشروع الدرعية قوله إن “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه المسؤولين والمخططين عن مشروع الدرعية إلى التحرك “بأقصى سرعة إلى الأمام ، دون تباطؤ”.

وأضاف إن العديد من أجزاء المشروع قيد الإنشاء ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023. قال إنزيريلو في مقابلة هذا الأسبوع: “لا نعرف التأثير الاقتصادي لـ COVID على مدى 12 أو 24 أو 36 شهرًا، ولكن يمكنني أن أؤكد على شيء واحد أعرفه من ولي العهد: لن يؤثر ذلك على تخطيط مدينة الرياض الرئيسية”.

وفي حين تواجه الاقتصاديات الكبرى في العالم أزمة بسبب تفشي فيروس كورونا، فإن برامج المملكة الاستثمارية بعيدا عن النفط مازالت صامدة بخطط بديلة ودعم القيادة، وفقا لوكالة بلومبيرج.