وفاة #فهد_العبدالكريم رئيس تحرير جريدة الرياض بعد معاناة مع المرض

توفي فهد بن راشد العبد الكريم، رئيس تحرير صحيفة الرياض، بعد معاناة مع المرض.

ونعى المدير العام لمؤسسة اليمامة الصحفية، خالد الفهد العريفي وفاة “العبد الكريم” عبر “تويتر”، وكتب: “الأمر لله من قبل ومن بعد.. الحبيب الغالي فهد بن راشد العبد الكريم – رئيس تحرير جريدة الرياض في ذمة الله . إنا لله وإنا إليه راجعون. المصاب جلل والفقد كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

وتابع: “أقبل إلى الله صابراً محتسباً مؤمنا بقضاء الله وقدره، والله لم يتضجر من المرض منذ بدايته حتى آخر لقاء لي به، منحه الله الصبر متسلحاً بإيمان بأن ما قدره الله هو الخير. التفت حوله أسرته كاملة في مرضه ويشهد الله بأنهم كانوا عوناً له في محنته ومصابه. الأمر لله آمنا به ورضينا بقدره”.

وتنعى أسرة صحيفة “الوئام” الزميل الراحل، وتتمنى من الله أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.