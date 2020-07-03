الأهلي والزمالك يستعدان مبكراً لنصف نهائي أبطال أفريقيا

بدأ قطبا كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك الاستعداد مبكراً للدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ضد ثنائي المغرب الوداد والرجاء عن طريق وضع تصور للمباريات المحلية المقبلة.

وتوقف الموسم منذ مارس الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 وأعلنت مصر الخميس، استئناف مباريات الدوري الممتاز في السابع من أغسطس المقبل.

ويلتقي الأهلي مع الوداد فيما يلعب الزمالك ضد الرجاء في قبل النهائي من مباراة واحدة على أرض الكاميرون على الأرجح في سبتمبر المقبل بعد تعديل نظام البطولة بسبب الظروف الاستثنائية.

وينتظر الأهلي، بطل أفريقيا 8 مرات، وصول مدربه السويسري رينيه فايلر الإثنين المقبل، لقيادة التدريبات بعد أن جدد عقده لموسم واحد ويأمل في تحقيق اللقب القاري الغائب عن النادي منذ 2013 بعد تفوقه بفارق كبير في صدارة الدوري الممتاز.