بوتين: رفع علم المثلية الجنسية على سفارة أمريكا في موسكو يدل على من يعمل هناك

ردَّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على واقعة رفع علم المثليين على السفارة الأمريكية في موسكو قائلا “لقد أظهروا شيئا عمن يعمل هناك”.

من جانبه قال رئيس لجنة مجلس الفيدرالية لسياسة المعلومات، أليكسي بوشكوف، إن رفع علم المثليين على السفارة الأمريكية في موسكو، تم خلال اجتماع بوتين مع مجموعة العمل حول إعداد التعديلات على الدستور الروسي.

وأضاف بوتين: “لقد أظهروا شيئا عمن يعمل هناك. لا يوجد شيء يدعو للقلق. لقد تحدثنا عن ذلك عدة مرات ولدينا موقف واضح”.

وأكد الرئيس أنه لا يوجد في روسيا، ولن تكون هناك أي قيود على الدين والوطنية، وكذلك حقوق الأقليات الجنسية.

وفي عام 2013 وقع بوتين قانونا يحظر الدعاية للمثليين بين الأطفال. ويواجه الروس العاديون غرامات تصل إلى 5000 روبل (ما يعادل 90 دولارا)، والمسؤولين حتى 50 ألف روبل (ما يعادل 700 دولار) وعقاب أشد يصل للملايين للهيئات والشركات، على هذه الدعاية “باستخدام وسائل الإعلام أو الإنترنت”.