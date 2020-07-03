مسؤولون كنديون: إيران تلاعبت في حادث الطائرة الأوكرانية وعزلت المسؤول عن التحقيق

أعلن مسؤولون كنديون، الجمعة، أن النظام الإيراني لم يكن شفافا في التحقيق بشأن الطائرة الأوكرانية، وكان هناك تلاعب واضح.

وأضاف المسؤولون الكنديون أن طهران عزلت المسؤول عن التحقيق من منصبه، وفقا لقناة العربية.

وفي مايو الماضي، ألقى وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، باللائمة على الحرس الثوري بشأن إسقاط طائرة أوكرانية بصاروخين بعد مغادرتها مطار الخميني الدولي بالعاصمة طهران في 8 يناير الماضي.

وقال عضو البرلمان الإيراني والقيادي في التيار الإصلاحي، محمود صادقي، في تغريدة عبر “تويتر”، طبقا لموقع إذاعة “فردا” الإيرانية، السبت، إن “وزير الدفاع العميد أمير حاتمي يلوم الحرس الثوري على انتهاك قواعد إطلاق النار”.

وأوضح البرلماني الإيراني أنه في الأسبوع الماضي، رد وزير الدفاع على سؤال منه ومن اثنين من أعضاء البرلمان حول سبب استهداف الحرس الثوري لطائرة الركاب الأوكرانية، مؤكدا أن الوزير اعتبر السبب هو انتهاك المشغل لقواعد العمل في وضع مقيد (الحاجة إلى الحصول على ترخيص) ونقص الاتصال والاعتماد على المعلومات الغامضة الواردة.

تصريحات وزير الدفاع الإيراني لم تكن الأولى في هذا الصدد، حيث أقر برلماني إيراني بارز ضمنيا، الشهر الماضي، بتعمد بلاده إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين بعد مغادرتها صوب كييف