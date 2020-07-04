يعد مصدرًا لأخبار الوظائف الموثوقة.. حساب “أي وظيفة” يحقق تفاعلات عالية

يعد حساب “أي وظيفة” من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي على “تويتر” لخدمة الباحثين والباحثات عن العمل في المملكة ومهتماً بنقل كل ما يختص بأخبار الوظائف ومواعيد الجامعات والدورات التدريبية، آخذا على عاتقه النشر بكل مصداقية وشفافية بعيدا عن الأخبار الوظيفية الغير موثوقة، ما دفع لزيارة الملف الشخصي في شهر واحد من عام 2020م لأكثر من 500 ألف زيارة.

يتلقى الحساب أخباره من المصادر الموثوقة من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لإيصالها بكل دقة حتى اكتسب ثقة للباحثين والباحثات عن العمل، وكانت إنطلاقة الحساب عام 2014م.

ويهدف حساب “أي وظيفة” إلى مساعدة الباحثين والباحثات عن العمل في إيجاد الأخبار الوظيفية من مصادرها الموثوقة.

ويمتلك حساب “أي وظيفة” تطبيقات مجانية على نظام iOS و Android، وموقع إلكتروني https://www.ewdifh.com، وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل (Telegram، Instagram، Snapchat) جميعها تحمل نفس الاسم (ewdifh).