العملية الأكبر في التاريخ.. اختراق الاتصالات السرية للمافيا العالمية

في عملية هي الأكبر من نوعها، نجحت السلطات الفرنسية في اختراق وتفكيك شبكة للاتصالات المشفرة، يستخدمها نحو 1500 من أعضاء العصابات الخطرة حول العالم، وتوقيف نحو 800 شخص منهم.

واستطاعت الشرطة الاطلاع على خطط العصابات بشأن جرائمهم الوشيكة، والتي تضمنت عمليات اغتيال، وتجارة مخدرات.

وكشفت قيادتا الشرطة في فرنسا وهولندا أنهما اخترقتا شبكة “إنكروتشات”، وهي شبكة مشفرة تستخدمها عصابات إجرامية عبر العالم لتنسيق نشاطاتها المشتركة، ما مكّنهما من الاطّلاع على ملايين الرسائل المتبادلة.

وكانت “إنكروتشات” التي تبيع هواتف مشفّرة خاصة يبلغ سعر الواحد منها نحو ألف يورو، قد وجّهت في يونيو رسالة لمستخدميها المقدّر عددهم بستين ألفا نبّهتهم فيها إلى ضرورة التخلّص من الأجهزة نظرا إلى أن خوادمها “صودرت خلافا للقانون من قبل كيانات حكومية”، قبل أن تغلَق الشركة.

وقال نائب المدير التنفيذي في جهاز الشرطة الأوروبية “يوروبول” ويل فان غيمرت في مؤتمر صحافي في لاهاي إن الاختراق الإلكتروني سمح للشرطة بـ”اطّلاع من كثب غير مسبوق” على عالم الجريمة المنظمة ومجموعاته.

وأضاف أن الاختراق الإلكتروني أتاح “عرقلة الأنشطة الجرمية بما فيها الهجمات العنفية، والفساد، ومحاولات القتل وعمليات تهريب المخدرات على نطاق واسع”.

وأشار البيان إلى “تناول بعض الرسائل مخططات لارتكاب جرائم عنفية وشيكة ما أتاح القيام بتحرّك فوري”.

وقالت قائدة الوحدة المركزية في الشرطة الهولندية جانين فان دين برغ إن محتوى بعض الرسائل المشفرة “كان مثيرا للقلق لدرجة تفوق الخيال، كان الأمر وكأننا نجلس إلى طاولة مجرمين خلال دردشتهم”.

وقال آندري كراغ رئيس قسم التحقيقات المركزية في الشرطة الهولندية في مؤتمر صحفي إن الاختراق مكّنهم من الاطّلاع على ما يخطط له هؤلاء المجرمون في توقيته الفعلي.

وتابع إن الشرطة تمكّنت من دهم 19 مختبرا لتصنيع مادة الميثامفيتامين المخدّرة، وضبط أطنان من كريستال الميثامفيتامين والكوكايين، وتوقيف أكثر من مئة شخص.

وفي بريطانيا، أوقفت الشرطة 746 مشتبها بهم، واستولت على نحو 66 مليون دولار و77 قطعة سلاح بينها بنادق هجومية من طراز إيه.كي-47 و1800 طلقة ذخيرة.

وجاء في بيان لمديرة التحقيقات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم في بريطانيا نيكي هولاند أن “هذه العملية هي الأوسع نطاقا والأكثر تعمّقا على الإطلاق في المملكة المتحدة في مجال الجرائم المنظمة الخطيرة”.

ووجّهت “إنكروتشات” رسالة نصية وصفتها بأنها “طارئة” لمستخدميها في 13 يونيو/حزيران أبلغتهم فيها بأن تشفيرها قد اخترق.

وجاء في الرسالة النصية “اليوم صادرت كيانات حكومية نطاقنا” الإلكتروني، مضيفة “ننصحكم بإطفاء أجهزتكم والتخلّص منها فورا”.