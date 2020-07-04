بتوجيهات قطرية.. الإخوانية “كرمان” تكتب عن #سد_النهضة وتتجاهل مصر والسودان

في تغريدة منحازة، تجاهلت خلالها ذكر اسم مصر والسودان، أشادت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، برئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، معربة عن ثقتها في أنه سيتوصل إلى إنجاز حل عادل لملف سد النهضة.

وبتوجيهات قطرية تزامنت مع تحركات صحفيي الجزيرة لدعم موقف إثيوبيا في أزمة سد النهضة، نشرت كرمان عبر حسابها في “تويتر”، صورة لها مع آبي أحمد، الذي وصفته بـ”المناضل”، الذي سيحفظ لإثيوبيا مصالحها.

وقالت كرمان في تغريدتها: “أثق وأراهن أن المناضل آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام سيعمل على إنجاز حل عادل لأزمة سد النهضة، يحفظ لإثيوبيا مصالحها ولا يضر بمصالح بقية دول مصب نهر النيل”.

وانتقد معلقون صياغة التغريدة، التي تتحدث بفخر وانفتاح عن إثيوبيا، وتنسب إليها النضال والسلام والعدل، بينما تمر مرورًا عابرا على دولتي المصب، دون ذكر اسميهما، كما لو أنها تقر بأن الأمر كله بيد إثيوبيا، وللدولتين العربيتين القبول بما يُلقَى إليهما.

وكانت تقارير صحافية قد نقلت عن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قوله إن قرار بدء ملء بحيرة السد “لا رجعة عنه” وأن الهدف من وراء تطوير سد النهضة هو تنمية إثيوبيا، وإن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.

بدوره شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الاثنين، على أن بلاده تعمل على حل أزمة ملف سد النهضة لا تعقيدها، مشيرا إلى أن القاهرة تعترف بحق إثيوبيا ببناء السد، لكن دون أن يؤثر ذلك على مصالح شعبها وحصة البلاد من مياه النيل.