حشرات ومواد غذائية تالفة.. إغلاق 18 منشأة تجارية في “عمرة مكة”

أعلنت بلدية العمرة الفرعية تنفيذ 760 جولة رقابية على الأنشطة الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، خلال أسبوع، أسفرت عن إغلاق 18 منشأة لوجود حشرات ومخالفات في المباني، وإتلاف 750 كيلوجرام من المواد الغذائية، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه تم تكثيف عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة؛ ومنع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

ودعا المالكي المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.