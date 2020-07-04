4 أندية سعودية تطالب الاتحاد الآسيوي بتأجيل قائمة “الأبطال”

بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم اتصالات مباشرة مع الاتحاد الآسيوي، للحصول على استثناء بشأن موعد تسجيل اللاعبين الجدد المنتقلين للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، وهي أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون.

وتنص أنظمة الاتحاد الأسيوي على ضرورة تسجيل اللاعبين الجدد بالأندية قبل أسبوع، على الأقل، من انطلاق منافسات المسابقة القارية.

وتواجه الأندية السعودية المشاركة في دوري الأبطال مشكلة في موعد تسجيل لاعبيها الذين تعاقدت معهم للموسم المقبل، حيث جرى تمديد عقود اللاعبين مع أنديتهم الحالية لاستكمال الموسم إثر فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر عن مساعي الاتحاد السعودي للحصول على موافقة رسمية تنص على تسجيل اللاعبين الجدد قبل 72 ساعة من انطلاق مباريات دوري أبطال آسيا.

وطبقا لأنظمة البطولة، يفترض رفع القائمة الآسيوية النهائية في موعد أقصاه السادس من سبتمبر المقبل، حيث تستأنف البطولة القارية في 14 من الشهر نفسه.

لكن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تختتم قبل البطولة الآسيوية بخمسة أيام فقط.