مسؤول إسباني يظهر عاريًا في اجتماع رسمي على الهواء

تقدم مسؤول حكومي إسباني باستقالته، بعد أن ظهر وهو يستحم عاريا أثناء اجتماع رسمي على شبة الإنترنت، كان يتم بثه مع الصحفيين.

وكان عضو مجلس البلدية في مقاطعة توريلافيجا شمال إسبانيا، برناردو بوستيلو، مشاركا في اجتماع رسمي للمجلس، في الثامنة صباحا، وفي هذه الأثناء شعر بالقلق من أنه لن يكون لديه الوقت للاستحمام ونقل ابنته إلى التزاماتها قبل التوجه إلى وظيفته الأخرى كمدرس سباحة.

وفكر المسئول الحكومي حينها بنقل جهاز الكمبيوتر الخاص به إلى الحمام أثناء الاجتماع، اختصارا للوقت، وبدأ في الاستحمام تاركا الفيديو يعمل عن طريق الخطأ فيما حاول زملاؤه تحذيره بالاتصال به، إلا أن صوت المياه حال دون أن يسمع الرنين المستمر.

وأثارت مقاطع الفيديو ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في إسبانيا، مما اضطر بوستيلو للاستقالة، حسبما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.