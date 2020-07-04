جامعة حفر الباطن: خصم 50 % من رسوم الدراسة لذوي شهداء الواجب ببرامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة حفر الباطن خصم رسوم الدراسة في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل بنسبة 50 بالمائة لذوي شهداء الواجب. صرح بذلك المتحدث الإعلامي للجامعة الدكتور خالد المطيري، مؤكدًا أن المبادرة تأتي دعمًا لذوي شهداء الواجب وإحياءً لذكرى أباءهم وتخليدًا لأرواحهم التي قدموها دفاعًا عن مكتسبات الوطن وأرواح المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة.

وأوضح الدكتور المطيري بأن القبول برامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 1441- 1442 هــ، في عدد من التخصصات في مرحلتي الماجستير والدبلوم العالي، مازال مستمرًا حتى الجمعة المقبل الموافق 19 ذو القعدة 1441هـ عن طريق البوابة الإلكترونية.

مشيرًا إلى أن البرامج المتاحة في مرحلة الماجستير هي: ماجستير التمريض الباطني الجراحي، ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، ماجستير التربية في الطفولة المبكرة، ماجستير التربية في التوجيه والارشاد التربوي، ماجستير المناهج وطرق التدريس، ماجستير القيادة التربوية، ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.

أما برامج الدبلوم: الدبلوم العالي في الارشاد الاسري، الدبلوم العالي في الموارد البشرية، الدبلوم العالي في المحاماة.