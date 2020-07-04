الكويت: 631 إصابة جديدة بكورونا.. و5 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 631 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 49303 حالة فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 365 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال631 السابقة تضمنت 386 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 61.17 في المئة و245 حالة لغير الكويتيين بنسبة 38.83 في المئة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 667 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 39943 حالة.