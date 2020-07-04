حتى لا تصلك هذه الرسالة.. الصحة تشدد على ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نشرت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، صورة لمحتوى الرسالة النصية التي تصل ‏للمفحوصين الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

وتهدف الوزارة من هذا الإجراء التذكير بالصدمة التي ‏يصاب بها المواطن عقب إبلاغه بإيجابية الفحص نتيجة عدم ‏التزامه بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن تسجيل 4,128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 205.929 حالة حتى الآن.

فيما أعلنت عن تعافي 2,642 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 143.256 حالة، كما تم تسجيل 56 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1858 حالة.