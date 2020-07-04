نادٍ مصري يعلن ظهور حالتي إصابة بكورونا في صفوفه

أعلن نادٍ مصري ظهور حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وذكر نادي الإسماعيلي في بيان رسمي اليوم السبت :”أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجريت للاعبي الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي والجهاز الفني والطبي والإدارى وجود حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا “.

وأضاف :”على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافيهم وعودتهم مرة أخرى لتدريبات الفريق” .

ومن المقرر أن يجري الفريق مسحة طبية ثانية في الأيام المقبلة وفقا للبروتوكول الطبي المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع الأندية.

وكان اتحاد الكرة أعلن استئناف الدوري بداية من 7 آب/أغسطس المقبل، بإقامة ‏المباريات المؤجلة، والإعلان عن جدول الدوري على مرحلتين.‏