اليمن.. إسقاط طائرة استطلاع حوثية في مأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم (السبت)، إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لميليشيات الحوثي، في محافظة مأرب بشرق البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان صحفي، أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة في مديرية صرواح غربي مأرب.

وأضاف أن الطائرة أرسلها الحوثيون لاستطلاع مواقع الجيش، من دون التطرق لمزيد من المعلومات.

ويعلن الجيش اليمني بشكل متكرر إسقاط طائرات حوثية بدون طيار في عدة مناطق بأنحاء البلاد.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس (الجمعة)، أنه أسقط أربع طائرات حوثية مسيرة، أطلقت من اليمن باتجاه أراضي المملكة.