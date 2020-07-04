روسيا تنفي مزاعم حول مشاركتها في قمة مجموعة السبع الكبرى

ذكر نائب وزير الدفاع الروسي، سيرجي ريابكوف اليوم (السبت) أنه ليس هناك أي مفاوضات ملموسة بشأن مشاركة روسيا في قمة مجموعة السبع الكبرى “جي.7” التي تعقد في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف الوزير في موسكو “لم ولا نجري مفاوضات من هذا النوع”.

وتأتي تلك التصريحات بعد أن ذكر جون سوليفان، السفير الأمريكي لدى روسيا في مقابلة بأن الإدارة في واشنطن تجري بالفعل محادثات مع وزارة الخارجية الروسية حول القضية.

ويضغط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يستضيف قمة (جي.7) هذا العام لمحاولة ضم دول أخرى في القمة، مركزا بشكل خاص على دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكان ترامب قد تساءل الشهر الماضي عما إذا كانت “جي 7” المكونة من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا

وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا تمثل “بشكل سليم” ما يحدث في العالم”، واصفا المجموعة بأنها “مجموعة من الدول التي عفا عليها الزمن”.