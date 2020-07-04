غدا.. افتتاح أكبر مستشفى للإبل في العالم بتكلفة تتخطى 100 مليون ريال ببريدة

أنشئ على مساحة 70 ألف متر ويشتمل على عدد من مراكز الأبحاث والتقنيات لتعزيز الإنتاج والعلاج..

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء غد الأحد، مشروع مستشفى الإبل التابع لمجموعة سلام البيطرية، والذي يعد الأكبر على مستوى العالم في تخصص علاجات وأبحاث الإبل، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة سلام البيطرية راشد بن عساف العجمي أن تدشين وزيارة سمو أمير منطقة القصيم للمستشفى تشمل جولة تفقدية لنقاط العلاج ومراكز الأبحاث والسعة العلاجية للمستشفى، إضافة إلى ما يحويه من خدمات صحية عند حدوث إصابات أو مرض للإبل، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لكافة أبناء المنطقة في كل مشروع تنموي خادم للمنطقة وأبنائها، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

وأنشئ مستشفى الإبل بمنطقة القصيم بتكلفة تزيد عن 100 مليون ريال، على مساحة قدرها 70 ألف متر، ويستوعب علاج أكثر من 4000 مطية في وقت واحد، ويشمل العديد من التقنيات لتعزيز الإنتاج ومراكز الأبحاث ومسببات الأمراض، ويعمل به العديد من الخبراء في مثل هذا المجال، لتعزيز العديد من الخدمات لملاك الإبل وعلى مستوى المملكة.