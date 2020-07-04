آخر تطورات #كورونا عالميا.. حصيلة الوفيات تتجاوز 530 ألف حالة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، تخطت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حول العالم حاجز الـ 530 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء “ورلد ميترز”.

وتم تسجيل أكثر من 11 مليونا و230 ألف إصابة بالفيروس، وارتفعت أعداد حالات الشفاء لأكثر من 6 ملايين و300 ألف حالة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، تسجيل حالات اصابة بشكل كبير فى الولايات المتحدة، لتواصل تصدر المركز الأول عالميا فى أعداد الاصابات والوفيات بالفيروس، حيث تم تسجيل أكثر من 2 مليون و800 ألف حالة بجانب تسجيل أكثر من 130 ألف حالة وفاة.