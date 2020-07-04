كشفت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية أن حوالي 30% من بيانات تسلسل الجينوم المأخوذة من عينات الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 التي جمعتها منظمة الصحة العالمية تظهر علامات على حدوث طفرة، لكن لا يوجد دليل على أن تلك الطفرة تؤدي إلى مرض أشد خطورة.

وقالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، مساء الجمعة، لـ”رويترز” على هامش مؤتمر لجمعية الصحفيين التابعة للأمم المتحدة في جنيف: “أعتقد أن الأمر منتشر على نطاق واسع”.

وأضافت أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة جمعت حتى الآن 60 ألف عينة من المرض.

يأتي ذلك فيما حثّت منظمة الصحة العالمية الدول المتضررة من أزمة وباء كوفيد-19 على “الاستفاقة” و”الانخراط في المعركة” على تفشيه لأن “الأرقام لا تكذب”.