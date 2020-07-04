أزمة اقتصادية خانقة.. لبنان على حافة الهاوية

دخل لبنان في أزمة اقتصادية خانقة تقود البلاد إلى حافة الهاوية بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

بلغة الأرقام يعاني لبنان من تدهور خطير في عملته منذ مدة. لكن تسجيل حالتي انتحار في يوم واحد بسبب تدهور الأحوال المعيشية يزيد من تحذيرات “سخط الجياع” في البلاد.

“أنا مش كافر”، عبارة هزت الأرجاء في لبنان خلال الأيام الماضية والسبب انتحار رجل في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد إطلاقه النار على نفسه، في شارع الحمراء.

وفي مدينة صيدا، انتحر رجل آخر، كان يعمل سائق أجرة، بعد معاناة من ظروف مالية صعبة للغاية، أجبرته على ترك منزله لعدم تمكنه من دفع الإيجار، ما جعله ينتقل رفقة أسرته إلى مكان آخر. وتقول المصادر إن الراحل، يوما قبل انتحاره، صادف سيدة تطعم ابنتها من حاوية النفايات، ما جعله يجلب لها بعض الأكل من بيته.