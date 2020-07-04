طيران ناس يطلق حملة ترويجية لوجهات صيف 2020 الداخلية

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاقه حملة ترويجية لوجهات صيف 2020 الداخلية إلى كل من: جدة، أبها، الباحة، ينبع والطائف. وسيتم تيسير رحلات دورية لهذه الوجهات انطلاقاً من مطارات الرياض وجدة والدمام.

ويتزامن إطلاق طيران ناس وجهاته الصيفية الداخلية لصيف 2020 مع انطلاق حملة “تنفس روح السعودية” الهادفة إلى اكتشاف الوجهات السياحية المتعدّدة في المملكة وما تحتضنه من كنوز تاريخية وطبيعية وثقافية، والتزام طيران ناس بمسؤوليته الوطنية في دعم وتشّجيع السياحة الداخلية في المملكة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز دور القطاع السياحي وإطلاق قدراته، وتقديم خيارت تلبّي جميع متطلّبات السيّاح السعوديين والمقيمين وبمعايير عالمية، وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان تجربة سفر ممتعة وآمنة لهم.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم الصيفية من خلال جميع قنوات ‏حجز طيران ناس، والتي تضم: الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، مركز الاتصال على مدار الساعة: 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.

يذكر أن طيران ناس أعلن عن زيادة رحلاته الداخلية بدءاً من 1 يوليو 2020، تلبية للطلب المتنامي على الوجهات الداخلية منذ بدء تطبيق قرار استئناف الرحلات الجوية الداخلية.