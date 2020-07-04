اتحاد كرة القدم يحدد عدد المحترفين الأجانب والمواليد للموسم الجديد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (السبت)، اعتماد تحديد عدد اللاعبين الأجانب والمواليد المحترفين في أندية الدرجات الممتازة والأولى والثانية للموسم الرياضي القادم 2021/2020

وأوضح «اتحاد القدم» أن عدد الأجانب في الدرجة الممتازة (7 لاعبين)، وعدد المواليد (لاعب واحد)، بحيث لا يزيد عمر لاعب المواليد على (28 عاما – مواليد 1993).

وأضاف أن عدد الأجانب في الدرجة الأولى (4 لاعبين)، وعدد المواليد (لاعب واحد)، بحيث لا يزيد عمر لاعب المواليد على (26 عاما – مواليد 1995).

وفي الدرجة الثانية، أشار «اتحاد القدم» إلى أن عدد اللاعبين الأجانب (لاعبان)، وعدد المواليد (لاعب واحد)، بحيث لا يزيد عمر لاعب المواليد على (24 عاما – مواليد 1997).

وأضاف الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه يستثنى من الأعمار المشار إليها أعلاه، لاعب المواليد المحترف المسجل مسبقا في ناديه ومستمر في نفس النادي قبل صدور القرار.

وفي ما يخص اللاعبين المواليد القصر في جميع الفئات السنية، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد تقليص عدد اللاعبين المواليد القصر في الفئات السنية من 3 لاعبين إلى 2، في كل درجة من درجات الفئات السنية، وفي حال بلغ لاعب المواليد سن 18 عاما يحق للنادي تسجيله كلاعب محترف أو إبقاؤه كلاعب هاوٍ، على أن يكون تصنيفه في درجة الشباب، وفي حال رغبة النادي تصنيف اللاعب في الفريق الأول يكون تسجيله كلاعب محترف، وأنه لا يحق لأندية الدرجة الثالثة تسجيل اللاعبين المواليد في الفريق الأول.

وكشف «اتحاد القدم»، ضوابط إضافة لاعبين سعوديين محترفين في أندية الدرجة الثانية، بحيث يكون الحد الأعلى للاعبين السعوديين المحترفين لا يزيد على 6 لاعبين، ويكون الحد الأدنى لجميع اللاعبين المحترفين لا يقل عن لاعبين اثنين، وألا تزيد أجور اللاعبين السعوديين المحترفين على 8 آلاف ريال ولا تقل عن 4 آلاف ريال، وفي حال لم يحضر النادي لاعبين أجانب ومواليد محترفين، يحق له استبدالهم بلاعبين سعوديين محترفين.