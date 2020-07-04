مصر.. القبض على شاب متهم بالتحرش واغتصاب عشرات الفتيات

أعلنت النيابة العامة المصرية التحقيق مع شاب متهم بالتحرش واغتصاب عشرات الفتيات، بعدما كشفن تفاصيل الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق أفادت تقارير إعلامية مصرية بالقبض على الشاب المتهم بالاغتصاب والتحرش بفتيات، في قضية هزت الرأي المصري العام خلال الأيام الأخيرة.

واتهمت فتيات طالبا سابقا بالجامعة الأميركية في القاهرة بابتزازهن واغتصابهن، وذلك بعدما نشرت عشرات الفتيات قصصهن على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفتيات إنهن تعرضن لإصابات نفسية وجسدية، بسبب ما ارتكبه المتهم في حقهن، حيث أصيب بعضهن بإصابات خطيرة في أماكن حساسة.

وقد تم عرض المتهم على النيابة العامة، بعدما قدم المجلس القومي للمرأة الضحايا بلاغات ضده.

وقال بيان للمجلس القومي للمرأة السبت، إنه يتابع باهتمام شديد الموضوع المثار حاليا على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، حيث قامت فتيات منذ بضعة أيام بإنشاء صفحة لتجميع أدلة اتهام ضد شاب.

وتضمنت صفحة “assaultpolice” على إنستجرام، شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة ارتكبها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلا عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها لهن.

وقد حققت الصفحة متابعات بالآلاف منذ إنشائها، حتى وصل عدد المتابعين لها حتى اليوم السبت إلى 116 ألف متابع.

كما طالب المجلس جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمي ضد المتهم، منوها إلى أنه مستمر في تغطية ما يثار بخصوص القضية على مواقع التواصل الاجتماعي.