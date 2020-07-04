منتدى المؤرخين العرب يناقش جدلية الاستشراق والاستغراب افتراضيا

ينظم منتدى المؤرخين العرب ( المنتدى الافتراضي على تطبيق الواتس اب (بالتعاون مع مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الاحمر في السودان مؤتمرا علميا تاريخيا أون لاين حول )جدلية الاستشراق والاستغراب: المنطلقات والحصاد( في الفترة من 26:27 يوليو 2020م.

و يهدف المؤتمر إلى رصد آخر الدراسات في موضوعي الاستشراق والاستغراب، وتقويم الدراسات السابقة في المجال نفسه وتبيين أهميتها، ودراسة آثارهما في المجتمع، عبر تقديم البحوث العلمية الرصينة في محاور متنوعة، وهي: دراسات مفاهيمية جديدة حول االاستشراق والاستغراب.

أهم مدارس الاستشراق والاستغراب وأبرز روادها قديما

قراءة نقدية حول الاستشراق والاستغراب.

السيطرة على المستعمرات بين آسيا والبحر الاحمر

وحديث مستقبل الاستشراق واالاستغراب وآثارهما السلبية والايجابية.

و يشارك في تنظيم المؤتمر من المملكة العربية السعودية، ا.د.عبدالله الغامدي .استاذ التاريخ الإسلامي والوسيط بجامعة أم القرى .وعضو مجلس مركز تحقيق التراث بمعهد المخطوطات بجامعة أم القرى. و رئيس اللجنة الاستشارية لمؤتمر جدلية الاستشراق والاستغراب والاستغراب و د.خليف الحسيني، استاذ التاريخ الحديث بجامعة حائل،و المشرف العام على مؤتمر جدلية الاستشراق و الاستغراب، ود.سماح باحويرث.استاذ التاريخ الإسلامي والاستشراق. جامعة طيبة. الآمين العام لمؤتمر جدلية الاستشراق والاستغراب.

و ا.محمد الشهري، باحث في تاريخ المشرق، رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر جدلية الاستشراق

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الاول من نوعه في ميدان اللقاءات العلمية حيث أنه انطلق من منتدى افتراضي على تطبيق الواتس اب، و للعلم فان المشاركة متاحة لجميع الباحثين والباحثات من الوطن العربي، و آخر موعد لتلقى ملخصات البحوث، والاوراق العلمية ١١ يوليو ٢٠٢٠م.