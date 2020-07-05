مدير عام صحة مكة يتفقد تطبيق بروتوكول الوزارة في منشآت الصحة

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير بجولة تفقدية مفاجئة على أقسام الطوارئ بالمستشفيات، ومراكز (تطمن) لفحص فايروس كورونا الجديد كوفيد19 بمكة المكرمة، ورافقه في الجوله كلاً من نائب المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور حاتم خوقير ومساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور سري عسيري والمدير المناوب للصحة العامة الدكتور أحمد تركستاني وعدد من قيادات الصحة.

وذكر مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية ، المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن هذه الجولة المفاجئة جاءت لمتابعة سير العمل في طوارئ المستشفيات بشكل عام و عيادات تطمن بالمراكز الصحية المخصصة لفحص فيروس كورونا الجديد كوفيد19، لرصد الإيجابيات والوقوف على السلبيات (إن وجدت) ومعالجتها فوراً، بالإضافة إلى متابعة آلية إستقبال المرضى وتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم.

كما جرى خلال الجولة تفقد تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية؛ لبروتوكول وزارة الصحة المعد لمواجهة الجائحة.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير على جميع قاطني مكة المكرمة من الأهالي بالإلتزام بالإجراءات والضوابط الوقائية والإحترازية والعلاجية في أسلوب حياتهم بشكل عام.

مشدداً على جميع موظفي وموظفات القطاع الصحي والمرضى والمراجعين بضرورة التقيد بالتعليمات أثناء زيارتهم أو تواجدهم في المنشآت الصحية متمنياً للجميع وافر الصحة.