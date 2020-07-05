الجيش الليبي: سنكسر وهم “أردوغان” ببقاء قواته في أراضينا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية العميد خالد المحجوب أمس السبت، إن تركيا ستخرج من الأراضي الليبية.

وأضاف المحجوب في تصريحات صحافية، أن الليبيون سيكسرون وهم أنقرة بالبقاء في ليبيا إلى الأبد، في إشارة لتصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، حسبما أورد موقع “بوابة أفريقيا”.

وفي تصريحات أدلى بها محجوب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر”، أكد أن الاتفاق التركي مع الحكومة التي يقودها فايز السراج، الهدف منه خرق الخط الأحمر “سرت-الجفرة” الذي حدده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسيطرة على حقول النفط الليبية.