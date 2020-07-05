بسبب #كورونا.. تراجع مشتريات القطاع غير النفطي للشهر الرابع على التوالي

للشهر الرابع على التوالي، سجل مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية PMI، معدلا أقل من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة. حيث سجل 47.7 نقطة في يونيو، مقابل 48.1 في مايو.

ويرجع خبراء تراجع الموشر، الصادر عن IHS Markit، إلى انخفاض النشاط التجاري والأعمال الجديدة والتوظيف وحجم إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط بسبب الظروف الاقتصادية المتدنية ونقص الأعمال الجديدة في يونيو.

وأشارت معظم الشركات التي شهدت نمواً إلى قوة الطلب على الخدمات الرقمية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية.

وأشارت بيانات شهر يونيو إلى أن توقعات الشركات للعام المقبل تحولت إلى سلبية لأول مرة منذ بدأ هذا المؤشر في شهر يوليو 2012 ،إلا أن درجة التشاؤم كانت هامشية فقط. وعلقت الشركات التي تتوقع حدوث انخفاض في نشاط الأعمال خلال الأشهر الـ 12 المقبلة في الغالب على تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع الطلب بشكل كبير.