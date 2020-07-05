ثورة حكومية في الإمارات.. إلغاء وزارات ودمج أخرى

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، عن تشكيل حكومة جديدة للبلاد، تضمنت دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات.

وقال بن راشد، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إن التشكيل الجديد للحكومة يهدف الوصول إلى “حكومة أسرع في اتخاذ القرار.. وأكثر مواكبة للمتغيرات.. وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا.. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن”.

وأعلن أنه “تقرر إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل”.