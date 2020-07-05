24 ألف إصابة جديدة بـ #كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، تسجيل 24850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة “ان دي تي في” الهندية أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 673165 حالة.

وتعد الهند بذلك رابع أكثر دولة تضرراً من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وروسيا.

كما سجلت الهند 613 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 19268 حالة.

ويشار إلى أن هذا يعد اليوم التاسع على التوالي الذي تسجل فيه الهند حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا تتجاوز أكثر من 18 ألف حالة.