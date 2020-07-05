يوميات #كورونا: 57 ألف إصابة جديدة في أمريكا.. و8 أشخاص في الصين

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم إلى نحو 11.3 مليون إنسان، بينما بلغ عدد الوفيات قرابة 530 ألفا.

وسجلت الولايات_المتحدة 57718 حالة إصابة جديدة و661 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما أعلنت السلطات الروسية، عن اكتشاف 6736 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 681251.

وأوضح مركز الطوارئ الروسي في بيان، أن 134 شخصًا ماتوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية متأثرين بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 10161.

وفي المكسيك، تم تسجيل 523 وفاة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 30,366 حالة، أما الصين فقد سجلت 8 حالات إصابة جديدة، دون وفيات.