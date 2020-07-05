مصر لإثيوبيا: لا تعلقوا أزماتكم على شماعة الآخرين

نفى قنصل مصر العام في السودان أحمد عدلي إمام، سعي مصر لإقامة قاعدة عسكرية في دولة جنوب السودان، وعلاقتها بالتوترات الأمنية الأخيرة في إثيوبيا، وقال: “على أديس أبابا تحمل مسئوليتها تجاه قضاياها الداخلية، وألا تُعلق الأزمات على شماعات خارجية”.

وأكد إمام أن مصر تتطلع دوما إلى سودان مستقر وموحد وآمن، وأنها لن تتوانى عن الوقوف مع الأشقاء في السودان، في كافة الظروف.

وأضاف أن مصر بذلت مجهودا فنيا وأنفقت موارد مالية كبيرة في مشروع الربط الشبكي الكهربائي بين مصر والسودان، بقدرة 80 ميجاوات، في هذه المرحلة، معربا عن أمله في زيادة تلك القدرة عبر العمل المشترك في الفترة المقبلة.

وأوضح إمام أن مصر تحتضن نحو 4 ملايين سوداني يُقيمون في وطنهم الثاني مصر، ويتمتعون بكل المزايا التي تُمنح للمواطن المصري.

وحول قضية سد النهضة، قال قنصل مصر العام في السودان أحمد عدلي إمام إن مصر تؤيد حق إثيوبيا في التنمية، وفي نفس الوقت تدافع عن حقها في الحياة، مؤكدا أهمية التوافق والتقيد بالالتزامات القانونية التي تضمن حقوق الدول الثلاث.