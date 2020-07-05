جامعة المجمعة تعلن مواعيد القبول للطلاب والطالبات للعام الجامعي القادم

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة المجمعة أن فتح بوابة القبول للطلاب للعام الجامعي 1442 / 1443هـ لجميع التخصصات سيكون في الفترة من (23 / 11 /1441هـ) إلى ( 29 /11 /1441هـ) , وذلك عن طريق بوابة القبول الموحد للطلاب عبر الرابط: https://rbu-admit.edu.sa/rbu، كما سيتم إعلان نتائج الفرز الأول وتأكيد القبول للمتقدمين عبر البوابة الإلكترونية بتاريخ (02 / 12 /1441هـ) وآخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول سيكون بتاريخ ( 06 / 12 /1441هـ )، على أن يكون إعلان نتائج الفرز النهائي وتأكيد القبول للمتقدمين بتاريخ (07 / 12 /1441هـ ) وحتى تاريخ ( 16 / 12 /1441هـ ).

وسيتم فتح بوابة القبول للطالبات الجامعة خلال الفترة من تاريخ ( 25 / 11 /1441هـ) إلى تاريخ ( 30 / 11 /1441هـ) ، عن طريق بوابة القبول الخاصة بالطالبات عبر الرابط: https://admit.mu.edu.sa/mu ، كما سيتم إعلان نتائج المقبولات وبدء فترة تأكيد القبول من تاريخ ( 02 / 12 /1441هـ ) إلى تاريخ ( 06 / 12 /1441هـ ) ، علماً أن بداية العام الجامعي 1442/1443هـ سيكون بتاريخ ( 11 / 1 /1442هـ ).

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور سعود بن عبدالمحسن المقحم، أن عملية القبول تسير إلكترونياً بجميع مراحلها ، بدءاً من إدخال البيانات، ومن ثم فرز الأسماء تنافسياً حسب النسبة المكافئة للتخصصات النظرية والنسبة الموزونة للتخصصات الصحية والعلمية حتى إظهار النتائج.

وأهاب بجميع الطلاب والطالبات بالاطلاع على الجدول الزمني للقبول , وتحري الدقة عند تعبئة البيانات واختيار الرغبات , كما أكد على جميع الطلبة المتقدمين بضرورة الحرص على تعبئة طلب القبول بأنفسهم , وعدم اللجوء إلى المكاتب الخاصة أو غيرها , حيث أن عملية تعبئة الطلب ممكن اتمامها بيسر وسهولة , داعيا الطلاب للاطلاع على التخصصات المتاحة من خلال رابط بوابة القبول , أو من خلال الرابط التالي الخاص بعمادة القبول والتسجيل بالجامعة: (http://mu.sa/mhRuH).