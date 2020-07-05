“المطلق: يجوز للمرأة تأخير الحمل وتنظيمه في هذه الحالة

قال عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إن الزوج والزوجة يستطيعان أن ينسقان الحمل، مشيرًا إلى أنه إذا احتاجت المرأة لتأخير الحمل وتنظيمه إما لدراسة أو وظيفة أو لخدمة أمها المريضة يجوز ذلك ولها أجر.

وأضاف ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية: “أما تأخير الحمل بسبب عدم وجود المصروفات أو لعدم الرغبة في الحمل والإنجاب، فهذا لا يجوز لأن النبي ﷺ حث الناس على الإنجاب”.

ودعا “المطلق” الأزواج إلى الرفق بالمرأة وعدم إرهاقها بالحمل المتواصل، لافتًا إلى أنه إذا كانت رغبة الحمل المتكرر من الزوجة، فهذا شأنها وهي تتحمّل التعب والمصاعب.