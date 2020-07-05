الطيران المدني: أكثر من 750 ألف مسافر عبروا مطارات المملكة خلال استئناف الرحلات الداخلية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن عدد المسافرين والرحلات في مطارات المملكة بعد صدور الموافقة الكريمة على استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة العربية السعودية والتي انطلقت يوم الأحد 31 مايو الماضي عبر الناقلات الجوية الوطنية.

وسجلت الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها الهيئة، اليوم، عن تجاوز أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال الفترة من 31 مايو وحتى 30 يونيو (756.644) ألف مسافرا غادروا عبر (9.758) آلاف رحلة من مطارات المملكة.

وكانت هيئة الطيران المدني، استأنفت الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما أن الهيئة تعمل وبالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني على تلبية الطلب في السوق المحلي.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن وصول أكثر من (55) ألف مواطن ومواطنة على متن أسطول الخطوط الجوية العربية السعودية إلى مطارات المملكة ضمن خطة عودة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج بمراحلها المختلفة والتي بدأت يوم 5 أبريل الماضي بشراكة عدد من الجهات الحكومية (وزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني).

وكانت الهيئة قد سخرت إمكانياتها واتخذت كافة التدابير والإجراءات في مطارات المملكة الدولية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم، ومطار حائل الدولي)، حيث قامت الهيئة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على جدولة الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين والعمل على توزيع أوقات الرحلات، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، تحظى بدعم كبير ومتواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظة الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله-، كما اتخذت الهيئة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد العديد من الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية، وطبقت أعلى معايير السلامة في قطاع الطيران في المملكة من منطلق دورها التشريعي، حيث قامت الهيئة بالتأكد من سلامة العمليات التشغيلية لشركات الطيران وخدمات الملاحة الجوية والمطارات ومزودي الخدمات الأرضية ومطابقة أعلى المعايير الدولية والعمل بجاهزية على مدار 24 ساعة.