بتكلفة 3.5 مليون ريال.. انتهاء المرحلة الأولى لمشروع التطوير التدريجي لأنظمة التبريد بمجزرة المعيصم 1

كشفت إدارة مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عن قرب الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع التطوير التدريجي لمنظومة التبريد الصناعي بمجزرة “معيصم 1”.

ووسط إجراءات وخطط احترازية بسبب جائحة كورونا تم الانتهاء من ما يزيد على 80% من المرحلة الأولى للمشروع، حيث لم تتوقف أعمال المشروع خلال فترة الجائحة.

وتضمن المشروع تغيير المكثف التبخيري بالقطاع الأول للمنظومة، والذي يعد أحد أكبر مكثفات التبريد الصناعي بالشرق الأوسط، إضافة إلى خزان الضغط العالي، حيث تم تصنيعه في أوروبا بمواصفات خاصة مراعية أعلى معايير الجودة والأمان.

ووضعت إدارة المشروع خطة إحلال وتطوير شاملة وتدريجية لتغيير منظومة التبريد الصناعي بالمجزرة الأم للمشروع والتي تؤدي دورها بالمشروع من ثمانينيات القرن الماضي.

وتقدر القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع بـ 3.5 مليون ريال، حيث تضمنت تغيير الضواغط الحلزونية من قبل احد عمالقة صناعة الضواغط اليابانية، وبخصائص تكنولوجية عالية لرفع كفاءة النظام ككل، وتخفيض استهلاك الطاقة، والمحافظة على البيئة.

وتعد نظم التبريد الصناعي، وما تحتويه من ثلاجات التجميد السريع، ومخازن حفظ اللحوم المجمدة بسعات تخزينية، وتبريديه ضخمة من أهم قطاعات مشروع المملكة العربية السعودية للافادة من الهدي والأضاحي، وعصب أساسي لإدارة العمليات بالمشروع.