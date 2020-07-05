إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأميرة صيته للتميز في العمل الاجتماعي

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيته للتميز في العمل الاجتماعي، أسماء الفائزين في مسابقتها الخاصة بالعناية بكبار السن وتوقيرهم.

وقدم الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، شكره وتقديره لجميع المشاركين في الجائزة، قائلًا إن الأعمال الفائزة تشكل رصيد معرفي مهم لخدمة كبار السن والعناية بهم.

ونشرت الأمانة، أسماء الفائزين على موقعها، وجاءت على النحو التالي:

أولاً: الأعمال الفنية – الفائزون من الفئة الأولى (شباب وبنات)

1- الرسم الفني

– هشلم العماري – المدينة المنورة.

– رمزي أحمد علي أحمديني – جازان.

2- انفوغرافيك

– روابي علي صالح الشاهين – الإحساء

– همس حسن محمد صميلي – جازان

3- المبادرات التطوعية و الاجتماعية

– لمياء سعود صالح العتيبي – الإحساء

4 – التصوير الفوتوغرافي

– نورة معيض رده الربيعي – مكة المكرمة.

– لجين عبد الرحمن الحربي- الرياض.

5 – الرسم الإلكتروني

– حالية محمد أحمد فقيه – الرياض.

– (تحجب لم يرد فيها ما يخولها للفرز الأولي)

– عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر – جامعو الملك عبد العزيز – مكة المكرمة.

6 – الأعمال الأدبية

القصيدة

– أنور محمد مرنصور العكري – مكة المكرمة.

– شهد حيان جابر الحربي – جازان.

المقالة

– حازم محمد علي صميلي – جازان.

– علوة ناصر سالم حداد – جازان.

ثانيا: الفائزون الفئة الثانية (أطفال)

1- الأعمال الفنية

الرسم الفني

– ريماس عبد الكريم العروي – المدنية المنورة.

– نواف حمد خلفان شاجري- جازان.

2- الأعمال الأدبية

القصة القصيرة

– سلام مجدي محمد حريري – مكة المكرمة.

– هديل يحي هادي حكمي – جازان