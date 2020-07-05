“الصحة”: أكثر الإصابات في الفترة الأخيرة مرتبطة بنشاطات عائلية أكثر منها في العمل

ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، ‬⁩بأن أكثر الإصابات في الفترة الأخيرة مرتبطة بنشاطات عائلية، أكثر منها في العمل وخارج المنازل

‏وأوضحت الوزارة، بأن منحنى الارتفاع خلال الفترة الأخيرة ثابت تقريبًا وتتم متابعته بشكل مستمر من قبل الجهات المختصة.

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 209.509 حالة حتى الآن، فيما أعلنت عن تعافي 1980 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 145.236 حالة، كما تم تسجيل 58 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1916 حالة.