آخر تطورات #كورونا عالميا.. ارتفاع الوفيات في أمريكا إلى 132 ألفا و331 حالة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، ارتفاع وفيات كورونا إلى 132 ألفا و331، عقب تسجيل 219 حالة جديدة.

وحسب أحدث معطيات موقع ” Worldometer ” المختص برصد ضحايا الفيروس، سجلت البلاد 45 ألفا و510 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة إلى مليونين و936 ألفا و890.

وتجاوز عدد فحوصات الكشف عن كورونا في عموم الولايات المتحدة، أكثر من 36 مليونا و965 ألفا، في حين تجاوز إجمالي المتعافين، مليون و260 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات والوفيات بكورونا عالميا، تليها في الإصابات، البرازيل ثم روسيا، وفي الوفيات البرازيل ثم بريطانيا.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الأحد، 11 مليونا و449 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 534 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين.