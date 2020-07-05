“البيئة” تضبط 21 مخالفا لنظام الصيد في جدة ورابغ

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي، ضبط اثنين مواطنين مخالفين لنظام صيد الأسماك بمحافظة جدة، أثناء صيدهم بأدوات مخالفة شباك النايلون “المحظورة”، بعد ورود بلاغ وارد من مركز حرس الحدود، كما تم ضبط ٨ مقيمين من قبل حرس الحدود وبحوزتهم شباك صيد ومشكات بمركز الشعيبة المسدودة وتم إكمال اللازم حيال ذلك.

كما قامت فرقة المرقبة الميدانية بوحدة الثروة السمكية بجدة على قارب الوزارة بمركز ثول باستخراج عدد من أدوات الصيد غير النظامية من نوع السخاوي (القراقير)، وجار العمل على استكمال الاجراءات النظامية حيال إتلافها.

وفي محافظة رابغ تم ضبط (٨ مواطنين و ٣ مقيمين) لنظام الصيد البحري بحوزتهم ٢٧ شبكة صيد مخالفة “الاشورة”، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة رابغ ممثله بمركز مرسى السرج ونقطة الخرار ومركز السطح ومركز مستورة.

وقال “الغامدي”: إنه “جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بالشعيبة جدة، وحرس الحدود بمركز مرسى السرج ونقطة الخرار ومركز السطح ومركز مستورة في رابغ، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها”.

وأكد “الغامدي” استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة إبراهيم المالكي، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس احمد فواز الحربي أنه تمت مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.