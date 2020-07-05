إيطاليا تجبر مرضى كورونا على دخول المستشفيات

بدأت إيطاليا في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بعد اننتهاء ذروة تفسي فيروس كورونا في البلاد، وتدرس إصدار أوامر للأشخاص المصابين بكورونا، بالبقاء في المستشفيات، إذا كانت هناك خطورة من جانبهم بإمكانية نقل العدوى.

ونقلت صحيفة “لا ريبوبليكا” في عددها الصادر اليوم الأحد، عن وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا، القول: “أدرس مع محامي إمكانية العلاج الطبي الإلزامي في الحالات التي يحتاج فيها الشخص للعلاج لكنه يرفض ذلك”.

يأتي هذا التقرير بعد أن تردد أن مريضاً بكورونا في منطقة فينيتو، رفض الذهاب للمستشفى رغم إصابته بحمى وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

يشار إلى أن الزيادة الطفيفة في عدد حالات الإصابة الجديدة في عدة مناطق بإيطاليا تتسبب في مخاوف، لاسيما أن إيطاليا تضررت بشكل خاص من الجائحة مع تسجيلها نحو 35 ألف وفاة.

وسجلت السلطات 235 إصابة جديدة في عموم البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.