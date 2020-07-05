مذيع الإخبارية صاحب مقطع ضعف اتصالات المنطقة يودع الباحة #الباحة_تودع_خالد_ربيع

ودع المذيع بقناة الإخبارية خالد ربيع منطقة الباحة، وقال في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “بالحب و الوفاء أودع منطقة ⁧‫#الباحة‬⁩ التي تشرفت بخدمتها وخدمة سيدي الأمير حسام بن سعود، ستكون وجهتي القادمة إلى محطة تلفزيون جدة”.

وأضاف: “شكرا للزملاء في تلفزيون الباحة الذين كانو يعملون معي ليلاً ونهارا حتى خأرج اوقات الدوام الرسمي وختمها بشكر شكراً لداعمي وأستاذي الغامدي”.

وأطلق مغردون “هاشتاقا” على تويتر يحمل اسم “#الباحة_تودع_خالد_ربيع”.

يذكر أن المذيع خالد ربيع هو صاحب المقطع الشهير على قناة الإخبارية والذي ذكر فيه ضعف ونقص بعض الخدمات بمنطقة الباحة والذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.