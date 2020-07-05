تعليم مكة يعيد الشؤون التعليمية في مكتب التعليم الأهلي لمكاتب الإشراف

‫ ألغت الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الشؤون التعليمية في مكتب التعليم الأهلي وإعادتها إلى مكاتب التعليم.

جاء ذلك في قرار لمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، وتضمن التعميم إلغاء الشؤون التعليمية في مكتب التعليم الاهلي وإعادتها إلى مكاتب التعليم

وأضاف القرار “تتولى إدارة الاشراف التربوي بنين/بنات توزيع المشرفين التربويين والمشرفات التربويات في مكتب التعليم الأهلي على مكاتب التعليم وفق المعيار المعتمد في وثيقة التشكيلات الإشرافية.

وأردف القرار تتولى إدارة التخطيط المدرسي توزيع المدارس الأهلية على مكاتب التعليم حسب النطاق الجغرافي.