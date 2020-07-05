شاهد.. بروتوكولات التعليم الوقائية في المدارس والجامعات

أصدر المركز الوطني للأمراض المعدية ومكافحتها “وقاية” النسخة الثانية من الدليل التوعوي لفيروس كورونا ويشمل طرق الوقاية في المدارس والجامعات.

وتضمن الدليل طرق الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا (کوفید-19) في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد والعاملين بها، وتعتبر الإجراءات المطبقة داخل البيئات التعليمية مهمة لمنع انتشار العدوى داخل المنشآت وذلك لحماية الطلبة والعاملين وإضفاء شعور من الطمأنينة على أولياء الأمور.

وشملت الإجراءات منع الطلاب الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة (38 درجة أو أكثر) أو لديهم أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) من دخول المدرسة أو الجامعة وتوفير طرق بديلة لهم، وكذلك عدم تمکين أي مشرف أو عامل لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا (سخونة، سعال، سیلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل ويجب عزله حتى يتم فحصه وشفاؤه من الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.

كما تضمنت “الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والالتزام بالخضوع لقياس درجة الحرارة.، وارتداء الكمامات القماشية طوال الوقت، والاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بصفة متكررة لمدة لا تقل عن 40 – 60 ثانية أو استعمال مطهر كحولی”.

كما وجهت باتباع آداب السعال والعطس (تغطية الفم والأنف بالمرفق المثني أو بمنديل ورقي، والتخلص من المنديل بعد ذلك فورا وغسل اليدين)، وتجنب لمس العينين والأنف والفم، تجنب لمس الأغراض الشخصية للطالب أو المعلم وفي حال لمس أحد الأغراض يجب عليهم غسل الأيدي بعد ذلك مباشرة أو تطهيرها بمطهر معتمد.